Macrodrenagem Cachoeiro: Rua César Missi é liberada para o tráfego de veículos

today29 de abril de 2025 remove_red_eye151

A Rua César Missi, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi liberada nesta terça-feira (29) para o tráfego de veículos. A via, onde funcionava o Shopping Popular, estava interditada devido às obras de macrodrenagem na região da Avenida Beira Rio e do bairro Guandu, que envolviam escavações para interligação das estruturas subterrâneas até o rio Itapemirim.

Com isso, quem vem pela Avenida Beira Rio poderá novamente acessar a Rua César Missi e seguir em direção à região do antigo Posto Oásis e à Rua Coronel Francisco Braga. Agentes de Trânsito e da Guarda Civil Municipal estão no local auxiliando a empresa responsável pela obra.

Vale lembrar que a Rua César Missi foi interditada em janeiro do ano passado para vistorias técnicas, com bloqueios pontuais programados.

Em outubro do mesmo ano, a interdição foi ampliada devido à necessidade de escavações para a instalação das galerias de drenagem. Em janeiro de 2025, as obras avançaram para a fase final.

A previsão é que, até sexta-feira (2), a pavimentação da Rua Coronel Francisco Braga seja concluída, restando apenas o acabamento das calçadas e o fechamento de uma caixa de interligação da rede de macrodrenagem ao lado da antiga estação ferroviária.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância da liberação da via. “Desde o início do nosso mandato, cobramos agilidade na conclusão dessas obras. Sabemos o quanto a população foi impactada por essa interdição, e nossa prioridade sempre foi devolver a normalidade com segurança e qualidade. A reabertura da Rua César Missi é um passo importante nesse processo”, afirmou Ferraço.