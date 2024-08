Mágico vai animar a criançada na Promo Show Jardim Camburi

A primeira feira de empreendedores do bairro vai até domingo (11) com descontos de até 80%, shows musicais e almoço especial para os pais

A Promo Show Jardim Camburi, feira de empreendedores que começou na quinta (8) e vai até domingo (11), em Vitória, no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, próximo à praça Nilze Mendes, promete ser de festa também para a garotada.

É que amanhã (10), enquanto os pais percorrem os mais de 50 estandes do evento em busca dos descontos de até 80% nos produtos de moda praia masculinas e femininas, além de infantis, acessórios, artesanato, óticas, dentre outros, a criançada vai acompanhar, a partir das 16h, a apresentação do mágico Eloy. Haverá, ainda, atividades com duas recreadoras, que farão a animação no palco com as crianças, além de distribuir balões.

Em seguida, das 18h às 20h, quem irá se apresentar é Júnior Bocca. Das 21h às 23h, será a vez de Vinicius Carangueijo convida Fred Macucos. A feira ficará aberta até as 23h.

No domingo, o horário vai das 10 às 18h. O público poderá conferir de perto, das 11h às 13h, Rodrigo Tristão, e das 14h às 18h, a Banda 522. Uma programação especial está sendo preparada para o Dia dos Pais. A entrada é gratuita em todos os dias do evento.

“A ideia é levarmos as famílias à feira, para valorizar o comércio do bairro, que irá expor muitas roupas em promoção. Lá terá lugar para as crianças brincarem, entretenimento com shows e uma praça de alimentação com chope gelado e muita comida. Será imperdível”, garantiu um dos idealizadores da feira, Bruno Malias, que também preside a Associação Comunitária de Jardim Camburi.

Na feira, os consumidores terão o direito de desfrutar de shows musicais, espaço kids, estacionamento, praça de alimentação e segurança.

O primeiro e o segundo dias da Promo Show Jardim Camburi foram elogiados pelos lojistas a participantes. “O primeiro dia (quinta) da feira foi excelente. Bastante movimento. Parabéns à organização”, declarou Carmen Flegler.

O lojista Dilton Ruas também se disse feliz com as vendas. “Minha programação era ir a Venda Nova do Imigrante amanhã para buscar mais produtos, mas acabou quase todo o estoque”, comemorou.

Para ser realizado, o evento conta com uma emenda parlamentar do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que é morador de Jardim Camburi, e também do patrocínio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), com o apoio da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), da Faculdade Estácio de Sá, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do governo do Estado. A realização é da Associação Espírito-Santense de Esportes, Cultura e Turismo (Aesect).

crédito divulgação