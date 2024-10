Maior Festival Gastronômico do Brasil: Torresmofest em Guarapari de 24 a 27 de outubro

Torresmofest, acontece de 24 a 27 de outubro em frente ao Sesc Guarapari. Com entrada gratuita para o evento

O Torremofest chega pela primeira vez a Guarapari trazendo gastronomia, música ao vivo e lazer para toda a família. O evento acontece de 24 a 27 de outubro, das 12h às 22h, na Avenida João Ricardo Haddad (em frente ao Sesc Guarapari), com entrada gratuita.

O festival conta com uma estrutura de 4.500m² em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras, palco, área kids sob tendas com barracas proporcionando comodidade para os presentes.

Além disso, oferece uma ampla variedade de preparos de torresmo, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. No local, diversas barracas estarão disponíveis com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. Com pratos a partir de R$ 35.

Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (24)

20h – Lais Stone – Rock Nacional e Internacional



SEXTA-FEIRA (25)

20h – Cover Cazuza – Cadu Caruzo



SÁBADO (26)

17h – Especial Jorge Aragão – Junior Parente

20h – Cover Charlie Brown Jr – Banda Beat Locks



DOMINGO (27)

13h30 – Rodrigo Scout – Sertanejo

16h30 – Junior Parente – Samba e Pagode

19h30 – Cover U2 – Rubinho Gabba

Serviço

Data: de 24 a 27 de outubro

Horário: 12h às 22h

Local: em frente ao Sesc Guarapari (Avenida João Ricardo Haddad). Entrada gratuita

Estacionamento R$15

Mais informações: @torresmofest

fotos e vídeos Focus Eventos