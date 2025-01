Mais de 20 atrações nos shows do fim de semana em Anchieta, confira

today14 de janeiro de 2025 remove_red_eye88

Mais de 20 atrações culturais vão garantir a alegria do fim de semana nas praias de Anchieta. Tem shows em Iriri, Castelhanos, Ubu e no Centro de Anchieta, na sexta-feira (17) e no sábado (18).

Iriri vai receber as atrações do evento “Cultura em toda parte” na sexta, a partir das 19 horas e no sábado, no meio da tarde, a partir das 15h. Por lá, as atrações se apresentam na nova Praça Miguel Calil, na Praia da Costa Azul.

Castelhanos será o local das exibições do 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, na sexta, às 19 horas. No sábado tem tardezinha a partir das 15 horas.

A Praia de Ubu é o point da música no sábado, a partir das 21h, com as bandas Mary Di e Astral (23h).

Sábado também é o dia para as atrações musicais do Centro de Anchieta, com Banda Frequency (21h) e Mulekagem do Samba (23h).

Confira a programação do Festival de Verão de Anchieta

17/01 – PRAÇA DE IRIRI

Atrações do evento “Cultura em toda parte”

19h – Deguste verão – Chef Gilson Surrage

20h – Samir Carim e Banda

21h30 – Camomila Sounds

17/01 – CASTELHANOS

19h – Exibição do 31º Festival de Cinema de Vitória

18/01 – PRAÇA DE IRIRI

Atrações do evento “Cultura em toda parte”:

15h – Orquestra Maratimba

17h30 – O incrível Huck com Rhuama Paula

18h – Mara Lovatti – Show Noite encantada

20h – Show Mundo Novo – Dry Som

21h30 – Show com Márcio Pedrazzi

18/01 – CENTRO DE ANCHIETA

21h – Banda Frequency

23h – Show com Mulekagem do Samba

18/01 – UBU

21h – Show com Mary Di

23h – Banda Astral

18/01 – CASTELHANOS

15h – Tardezinha com Banda Uau

19h – Show com Thi