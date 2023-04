Mais segurança nas escolas: Viana cria Comitê Integrado de Segurança Escolar

Visando manter a paz e segurança nas escolas, a prefeitura de Viana institui, nesta terça-feira (11), o comitê integrado de segurança escolar com o objetivo de elaborar, de forma articulada e integrada, propostas de ações para prevenção e redução de violência nas escolas municipais.

O comitê de segurança escolar será responsável por elaborar propostas para a melhoria da segurança escolar. Além disso, os agentes têm a missão de coletar informações sobre as situações de violência no ambiente escolar a fim de subsidiar as ações.

Novas estratégias serão articuladas com os demais órgãos de segurança e instituições públicas, pretendendo fomentar a modernização tecnológica voltada à segurança pública no espaço escolar, bem como do seu entorno, com foco em aperfeiçoar a atuação dos agentes públicos na proteção escolar.

Mediante ao decreto nº 100/2023, publicado na edição desta terça do Diário Oficial, as secretarias responsáveis pelo comitê são: Secretaria Municipal de Educação; Defesa Social; Saúde; Assistência Social; Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Governo. Além dos citados, o Conselho Tutelar de Viana e os representantes da entidade sindical dos docentes do município: sindicato dos Trabalhadores em Educação Público Espírito Santo (SINDIUPES), também farão parte do comitê.

Os servidores e agentes públicos relacionados no comitê não serão remunerados, sendo considerados os trabalhos de relevante interesse público.