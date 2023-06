Marataízes capacita Guardas Municipais para situações de atendimento pré-hospitalar

A prefeitura de Marataízes, através da secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, realizou nos dias 26 e 27 de junho um curso de qualificação em Atendimento Pré-Hospitalar Tático para 20 Guardas Civis Municipais de Marataízes, em parceria com a Polícia Civil.

O curso foi ministrado por instrutores da Coordenadoria de Recursos Especiais – CORE da Polícia Civil do Espírito Santo. Os Guardas foram qualificados para lidar com situações de acidentes, aprendendo a cuidar desde ferimentos com sangramento, até o transporte das vítimas até a unidade hospitalar.

“Um curso como esse é de extrema importância para os nossos guardas, pois além de estarem preparados para em caso de combate, estão também preparados para o atendimento da população, caso aconteça algum acidente. Todo conhecimento em área envolvendo esses tipos de cuidados é positivo, pois aumenta a chance de uma pessoa acidentada aguentar chegar bem até o hospital”, afirmou o secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Weliton Silva.