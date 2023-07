Marataízes capacita servidores para o uso de sistema de regulação estadual

A prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA-ES) realizou na tarde desta quinta-feira (13), uma capacitação para servidores da área da saúde sobre o uso do novo sistema de regulação estadual.

A capacitação em autorregulação formativa territorial à saúde foi ministrada pela equipe técnica da Superintendência Regional de Regulação, e contou com a participação de mais de 90 servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes. A capacitação tem como objetivo otimizar o serviço como oferta de exames, consultas e cirurgias de modo geral, otimizando a qualidade do trabalho.

“Marataízes cresce em todos os setores, e junto com esse crescimento vem as demandas por uma saúde pública cada vez mais presente na vida do morador. Estamos capacitando nossos profissionais para ampliarmos cada vez mais e sofisticarmos nossa capacidade de atendimento e nossa presença”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.