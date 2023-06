MARATAÍZES | Centro de Convivência promove palestra sobre violência contra idosos

A prefeitura de Marataízes realizou na última quinta-feira (15), no Centro de Convivência Renascer, uma palestra sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. A palestra foi ministrada pela palestrante, Eldriana Ferreira e Erika Nunes (Coordenadora do CCR), tendo como tema central, os cuidados e a atenção que se deve ter sobre a violência contra a pessoa idosa que pode ser expressa de diferentes maneiras.

O Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 15 de junho de 2011, com o objetivo de chamar a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las. A valorização dessa data visa dar visibilidade a sociedade sobre as diversas formas de violência contra a população idosa em todo o mundo e ao mesmo tempo sensibilizar para o enfrentamento dessa questão tão importante.

No Brasil, existem dois importantes meios para combater a violência contra a pessoa idosa, sendo: a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Ambos os meios, visam a garantia dos direitos da pessoa idosa, os quais incluem penalidades aos que praticam qualquer tipo de violência à essa população.

Existem vários tipos de violência contra o idoso, a mais comum é a negligência, quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, proteção contra frio ou calor. O abandono vem em seguida, e é considerado uma forma extrema de negligência. Geralmente ela se manifesta quando há ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis, de prestarem socorro a um idoso que precisa de proteção.

A violência física, quando é usada a força para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, ferindo, provocando dor, incapacidade ou até a morte, a violência psicológica ou emocional, e a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais.