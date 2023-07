MARATAÍZES | Comissão debate novo estatuto e plano de cargos e salários para servidores

20 de julho de 2023

A prefeitura de Marataízes realizou na última semana, uma série de reuniões entre a Comissão e representantes do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), junto ao Secretário Municipal de Administração, Carlos Augusto Pereira. As reuniões tiveram como objetivo tratar de assuntos relacionados ao novo estatuto geral e plano de cargos e salários dos servidores de Marataízes, do magistério e da Guarda Civil Municipal.

Foram debatidos diversos pontos que trarão segurança jurídica para o município, ampliando as condições de trabalho para os servidores, resultando em melhorias na prestação dos serviços prestados aos munícipes.