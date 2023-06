Marataízes e Sebrae seguem com cooperação para implantação do Selo de Inspeção

today7 de junho de 2023 remove_red_eye28

A prefeitura de Marataízes vem realizando uma série de consultorias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com objetivo de adequar e regulamentar a Lei 1730/2014, que regulariza o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município de Marataízes.

O Serviço de Inspeção Municipal é um registro concedido aos estabelecimentos que se adequam às normas e leis vigentes, assegurando ao consumidor a qualidade e a segurança do alimento de origem animal.

“O serviço inspeciona estabelecimentos que produzem produtos de origem animal com o objetivo de regularizar a produção, o processamento e a comercialização, garantindo a qualidade daquilo que é oferecido à população. A conquista da emissão do selo de inspeção municipal vai revolucionar a relação dos nossos produtores com o comércio local”, afirmou o prefeito Robertino Batista.

Com o registro do estabelecimento, a inspeção garantirá aos produtores o direito de comercializar seus produtos dentro do município. Os produtores regularizados e com o selo de inspeção municipal terão acesso a uma série de vantagens, como:

– Acesso a novos mercados: o selo de inspeção municipal certifica que os produtos agrícolas ou agroindustriais atendem a padrões de qualidade e segurança estabelecidos pelo município. Isso abre portas para a comercialização em diferentes mercados, incluindo supermercados, restaurantes e instituições públicas que exigem produtos certificados;

– Acesso a programas governamentais: em alguns casos, o selo de inspeção municipal é um requisito para que os produtores rurais possam acessar programas governamentais, como linhas de crédito, subsídios e incentivos fiscais. Esses programas podem ajudar a melhorar a infraestrutura, investir em tecnologia, capacitar funcionários e expandir o negócio;

– Fornecimento de produtos para merenda escolar e outros programas sociais, através de licitação;

– Diferenciação no mercado: o selo de inspeção municipal confere uma marca de qualidade aos produtos do produtor rural, diferenciando-os dos produtos não certificados. Isso pode ser um fator decisivo na escolha do consumidor e ajudar a aumentar as vendas;

– Melhoria contínua: durante o processo de obtenção do selo de inspeção municipal, os produtores rurais precisam adotar boas práticas de produção, higiene e segurança alimentar. Isso contribui para melhorar continuamente seus processos e produtos, garantindo uma produção mais eficiente e segura.