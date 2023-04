MARATAÍZES | Major Nério Filho assume comando da 9ª Cia Independente

today21 de abril de 2023 remove_red_eye144

Na tarde desta quinta-feira, dia 20, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – realizou a solenidade de passagem de comando da 9ª Companhia Independente. Na ocasião, o comando foi transferido do Major Luciano Nunes Buzim para o Major Nério Pereira da Silva Filho.

Comando sendo passado para o Major Nério Pereira da Silva Filho (direita).

A cerimônia, que teve início com uma oração do pastor Torres, aconteceu no Maanaim de Marataízes e contou com a presença do Comandante do 3º CPOR, Coronel Fabrício da Silva Martins, dos prefeitos de Marataízes, Robertino Batista da Silva (Tininho) e de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, além autoridades militares, civis e judiciárias, familiares e alunos da Escola Padre Otávio Moreira, do município.

Pastor Torres iniciou a cerimônia com uma oração.

Em sua fala emocionada, Major Luciano Nunes Buzim agradeceu o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e ao apoio incondicional que recebeu das administrações públicas municipais nas pessoas dos prefeitos Tininho, de Marataízes; Dr. Antônio, de Itapemirim; Dorlei, de Presidente Kennedy; Nei Castelari, de Rio Novo do Sul. “Sempre encontramos nesses gestores a plena consciência de que a segurança pública é dever do estado sim, do estado laco, de todos os entes federativos, união, estados e municípios, direito e responsabilidade de todos. Nunca nos faltou apoio dos prefeitos e suas administrações. Senhores prefeitos, muito obrigado! Muito obrigado pelo apoio!”, disse Major Luciano Buzin.

Major Luciano Nunes Buzim.

A 9ª Companhia Independente está localizada em Marataízes e tem por objetivo implementar políticas e diretrizes de policiamento ostensivo nos municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, visando a excelência no atendimento às sociedades locais.

Policiais da 9ª Cia Independente.