Marataízes moderniza emissão de carteirinhas para utilização do transporte universitário

26 de maio de 2023

A prefeitura de Marataízes iniciou a modernização da emissão das carteirinhas para utilização do transporte universitário. A equipe da secretaria Municipal de Transportes pretende iniciar a entrega dos cartões a partir da próxima segunda-feira (29).

“Estamos pensando em facilitar a vida do estudante universitário e trazer mais segurança para a operação no geral. Com os cartões, vamos evitar as possíveis falsificações, além de modernizarmos a emissão ao usuário final”, afirmou Plesley Marvila, secretário Municipal de Transportes.

O serviço de transporte universitário de Marataízes atende mais de 700 alunos, distribuídos em rotas para Cachoeiro de Itapemirim, Piúma e Guarapari.