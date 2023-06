MARATAÍZES | Prefeitura debate criação de Conselho Municipal de Direitos Humanos

today14 de junho de 2023 remove_red_eye32

A prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) promoveu um encontro na última segunda-feira (12) para debater a possibilidade da criação do Conselho Municipal De Direitos Humanos.

O Conselho Municipal de Direitos Humanos é uma ferramenta de participação ativa dos cidadãos no processo de elaboração de políticas públicas, sendo formado por pessoas de diversas áreas da sociedade, que se reúnem para discutir sobre essas políticas, leis e diversas ações da cidade, proporcionando oportunidades para toda a população, formando um elo entre a sociedade e o poder público.

Estiveram presentes a Superintendente do CRAS, Rosinez Machado Lima, juntamente do Superintendente do CREAS, Arisio Abreu, acompanhados de suas respectivas equipes, sendo a reunião conduzida pela palestrante Elisângela Altoé, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, acompanhada do Coordenador do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Pedro Reis.