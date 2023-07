MARATAÍZES | Prefeitura inaugura unidade escolar em Boa Vista do Sul

Na manhã da última segunda-feira (03), a prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou uma nova instalação da EMEIEF “Boa Vista do Sul”, voltada para atender crianças de 0 a 5 anos com turmas do berçário a Pré-Escola, atendendo uma antiga demanda da comunidade e da região ao entorno.

“Parabenizo todos os profissionais envolvidos para a realização desse sonho de toda a comunidade. Sem dúvidas estamos contribuindo para a transformação da constante evolução da educação de Marataízes”, afirmou Erondina Paz, secretária Municipal de Educação.

A creche tem capacidade para atender cerca de 100 crianças, e tem como objetivo potencializar o desenvolvimento integral das crianças, protagonizando-as como sujeito de direitos.