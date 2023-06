Marataízes receberá visita do SINE ITINERANTE nesta quinta-feira (01)

A prefeitura de Marataízes, através da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho, em parceria com o Governo do Estado, estará realizando atendimentos no SINE Itinerante nessa quinta-feira (01), a partir das 10h30, na Avenida Rubens Rangel, 1489, em frente ao prédio do Megashow.

Os atendimentos prestados pelo SINE serão:

– Atendimento aos Trabalhadores;

– Encaminhamento ao Mercado de Trabalho;

– Habilitação da Carteira de Trabalho Digital.

“A partir dessa data, todos os atendimentos serão prestados na Superintendência do Trabalho, na Agência do Trabalhador que será implantada no município. Sem dúvidas uma grande conquista para os trabalhadores de nossa Marataízes”, afirmou Robson Abreu, secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.