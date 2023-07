MARATAÍZES | Saiba o que é preciso para se inscrever na Lei de Incentivo à Cultura

5 de julho de 2023

A prefeitura de Marataízes lançou o edital para quem deseja inscrever projetos e participar da Lei de Incentivo à Cultura “Raul Sampaio”. Para fazer parte, é preciso cumprir alguns requisitos, conforme documentos disponíveis no link abaixo. O valor total do edital é de R$ 174.000,00, dividido em até 54 projetos. As inscrições vão até o dia 13 de julho.

Os proponentes poderão inscrever um ou mais projetos culturais no município de Marataízes, divididos em 5 (cinco) eixos temáticos, independente do segmento artístico:

Eixo 1: Apresentação Cultural Solo;

Eixo 2: Apresentação Cultural Grupo;

Eixo 3: Oficinas Culturais de dança, teatro e artesanato;

Eixo 4: Projetos de Valorização e Diversidade Cultural;

Eixo5: Projeto de Valorização das Culturas Tradicionais Populares.

Clique abaixo e faça o download dos documentos necessários.

/uploads/files/edital-raul-sampaio-1.pdf

/uploads/files/documentos-edital-cultura.rar