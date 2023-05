MARATAÍZES | Sala do Empreendedor realiza palestras sobre vendas

A prefeitura de Marataízes realizou na noite de ontem (17), no auditório da Sala do Empreendedor, uma série de palestras com temas voltados para a excelência em atendimento e vendas, e inteligência emocional em vendas, resultado de uma parceria da Sala do Empreendedor com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, SENAC e Sebrae. O ciclo de palestras contou com a presença de diversos empreendedores e empresários do município.

“Os temas foram bem pertinentes, pois excelência no atendimento é o ato de garantir a satisfação do consumidor em relação ao motivo do contato, trabalhando um relacionamento confiável, transparente e eficiente, que encanta o cliente e faz com que ele se sinta valorizado, mesmo que esteja fazendo uma crítica ou reclamação. A inteligência emocional em vendas está associada à consciência e ao gerenciamento das situações. É por isso que, quando falamos em inteligência emocional em vendas, queremos dizer que os sentimentos podem ser administrados, e isso é essencial para estar no controle da negociação e garantir o fechamento da venda”, afirmou Katia Samora, Gerente da Sala do Empreendedor de Marataízes.

A Sala do Empreendedor tem o papel de facilitar o dia a dia do empresário, bem como proporcionar o desenvolvimento dos pequenos negócios no município. Um dos principais papeis é atender de forma ágil com redução de burocracia, integração de processos e, tendo como resultado final, uma entrega mais eficiente.

A Sala do Empreendedor está localizada na Cidade Nova, no Edifício Arunas, com o atendimento ao público de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h.