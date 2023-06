MARATAÍZES | Secretaria de Agricultura inicia primeira turma de curso de culinária do abacaxi

A prefeitura de Marataízes realizou, na última quarta-feira (28), o início da primeira turma do curso de culinária do abacaxi, fruto de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

O curso tem como objetivo capacitar moradores da zona rural, interessados em ampliar o conhecimento em torno do manuseio e beneficiamento do fruto, proporcionando novos horizontes para a comercialização e promoção do abacaxi, ícone de Marataízes.

“Nosso trabalho tem sido focado em valorizar o homem do campo, oferecendo oportunidades para avanços, da lavoura até a comercialização do produto. O produtor rural e seus familiares podem contar com nossa secretaria para ajudar cada vez mais com oportunidades como essa”, afirmou Denis Bergue, secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento vem buscando diversas parcerias com o objetivo de fortalecer e fomentar ainda mais boas práticas na agricultura de Marataízes. Em breve outros cursos e programas serão anunciados.