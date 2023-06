MARATAÍZES | Secretaria de Saúde leva realização de exames para São João do Jaboti

today28 de junho de 2023 remove_red_eye81

A prefeitura de Marataízes realizou, nesta quarta-feira (28), uma ação com o objetivo de ampliar a atuação da secretaria Municipal de Saúde com os usuários que residem na comunidade mais distante do Centro de Marataízes, São João do Jaboti. Cerca de 800 exames, beneficiando mais de 60 famílias, foram realizados no dia de hoje (28).

Foi iniciada a coleta de exames laboratoriais nas dependências da própria unidade de saúde da comunidade, através de uma equipe qualificada, atendendo a demanda feita por agendamento prévio dos agentes comunitários de saúde.

“Estamos expandindo a atuação da secretaria com o objetivo de nos fazermos presentes em todos os cantos de Marataízes. Compreendemos os desafios de locomoção que os moradores enfrentam, então estamos levando esses exames para mais perto deles”, afirmou Cristiane França, secretária Municipal de Saúde.

A equipe da Atenção Primária em Saúde pretende levar essa ação para outras unidades do interior, como a de Boa Vista do Sul, que será realizada no dia 7 de julho. As demandas estão sendo levantadas pela equipe de cada unidade e em breve serão agendadas outras ações como a desta quarta (28).