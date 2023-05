Marataízes sedia encontro regional com secretários municipais de educação

A prefeitura de Marataízes realizou na manhã desta quarta-feira (04), no Auditório da SEMED, a IV Reunião NUPAES EM/MOVIMENTO – Núcleo de Apoio às Ações do PAES (Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo). A ação tem por objetivo dialogar e compartilhar práticas pedagógicas para fortalecer a aprendizagem dos alunos no município. O público alvo da reunião foram os secretários (as) de educação, coordenadores do PAES e professores.

A abertura oficial contou com a presença da Secretária Municipal de Educação, Erondina da Silva Paz Almeida, da Coordenadora do PAES Marataízes Eliandra Paresqui, da Técnica Pedagógica (PAES) Ivania Lins, da Técnica Pedagógica (PROETI) Emanuelle Pereira, da Assessora de Regime de Colaboração do PAES Rosângela Novais, da Superintendente Regional de Educação Celeida Medeiros e demais secretários municipais de educação da região.

“O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo deve ser sempre debatido e aprimorado, só assim vamos conseguir ampliar cada vez mais o ensino de qualidade da nossa rede municipal. Espaços de discussão como esse são essenciais para formação da gestão educacional no âmbito regional”, afirmou Erondina Paz, Secretária Municipal de Educação.