Marcelo Santos destaca harmonia e diálogo como diferenciais do ES no COSUD

today8 de agosto de 2024 remove_red_eye105

O encontro reuniu representantes dos estados do Sul e Sudeste, facilitando o diálogo e a troca de experiências entre as lideranças

Na mais recente edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), o Espírito Santo voltou a se posicionar como um exemplo de diálogo e parceria, fatores frequentemente destacados como diferenciais do Estado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.

O encontro, que aconteceu na região de Pedra Azul, reuniu governadores e líderes dos estados do Sul e Sudeste do país e foi apontado por muitos como uma oportunidade ímpar para troca de ideias e formulação de estratégias inovadoras.

“A troca de experiências, o diálogo e o compartilhamento de informações são fundamentais para que possamos avançar ainda mais em políticas públicas eficazes, reforçando o papel do Espírito Santo como um protagonista no cenário nacional. Sempre que posso, gosto de destacar a importância desse diálogo entre os Poderes e Instituições para o progresso que buscamos, principalmente para a garantia da eficiência e justiça de nossas ações”, ressaltou o deputado estadual, Marcelo Santos.

Ao lado dos governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, e Jorginho Mello, de Santa Catarina, a liderança se reuniu no COSUD para discutir, principalmente, o crescimento econômico e o fortalecimento das políticas ambientais no país.

“As discussões aqui não se limitam apenas às fronteiras regionais; elas têm um impacto direto na qualidade de vida de todos os brasileiros. É por isso que o Poder Legislativo, em parceria com o Governo do Estado, atua sempre de maneira colaborativa para garantir que essas oportunidades reflitam em ações de fato eficazes, começando pelo nosso Espírito Santo”, finalizou Santos.