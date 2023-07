Marcelo Santos garante cinco especialidades médicas em Brejetuba

Presidente da Assembleia conseguiu, junto ao governo do Estado, a liberação de quase R$ 500 mil para a saúde do município

O deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, conquistou uma importante vitória para a saúde do município de Brejetuba. O parlamentar garantiu, junto a secretaria estadual de saúde, a liberação de cerca de R$ 500 mil para assegurar a manutenção de cinco especialidades médicas essenciais na região.

“A cidade de Brejetuba enfrenta um cenário desafiador nos últimos tempos, com uma queda significativa de arrecadação em 2022. O prefeito Levi da Mercedinha tem feito uma administração muito bacana no município, com mais de 80 obras realizadas em dois anos, mas com os recursos municipais reduzidos, os serviços na área da saúde corriam risco de não ter continuidade de serviços. Esse aporte financeiro, é a primeira parcela solicitada pelo município para suprir a demanda da saúde”, afirmou Marcelo Santos.

De acordo com a secretária de saúde de Brejetuba, Bruna Teixeira de Souza, as especialidades médicas de cardiologia, psiquiatria, pediatria, ginecologia e cirurgia geral, que corriam o risco de serem suspensas, poderão, agora, continuar oferecendo atendimentos à população. “Essas especialidades realizam semanalmente 30 atendimentos cada uma, representando um importante suporte à saúde dos moradores”, declarou a secretária.

O prefeito Levi da Mercedinha disse que, com a liberação dos cerca de R$ 500 mil, os recursos serão direcionados para garantir consultas especializadas, plantões médicos no Pronto Atendimento municipal, exames laboratoriais, aquisição de medicamentos para a farmácia básica, além de serviços de urgência e emergência. Essa verba também contribuirá para auxiliar no programa “Mais Médicos” e no programa “Médicos pelo Brasil” no município.

A atuação do deputado Marcelo Santos demonstra sua dedicação em zelar pelo bem-estar e pela qualidade de vida dos cidadãos de Brejetuba. “Garantir o acesso a serviços médicos de qualidade para a população é uma prioridade do nosso mandato”, afirmou Marcelo Santos reforçando seu compromisso em trabalhar incansavelmente em prol da saúde e do desenvolvimento do município.

