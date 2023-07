Marcelo Santos: um parceiro das instituições sociais que transformam vidas no ES

today1 de julho de 2023 remove_red_eye82

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, tem demonstrado compromisso e apoio às instituições sociais que trabalham incansavelmente para promover inclusão, autonomia e melhor qualidade de vida para pessoas com deficiências e suas famílias. O parlamentar tem direcionado seu mandato para valorizar e apoiar o trabalho realizado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e pela Pestalozzi no estado.

Neste sábado (01), Marcelo Santos participou da reinauguração da Apae de Vila Valério. A instituição, presidida por Fernando Favoreto e com a diretora Marizangela Carminati, atende 107 usuários de todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. “Essa semana conseguimos a liberação de recursos para auxiliar o trabalho muito bacana que a Apae realiza aqui no município, atendendo com carinho e muito profissionalismo as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias”, destacou Marcelo Santos.

Na sexta-feira, 30, o presidente da Assembleia também esteve na Pestalozzi de Jaguaré, onde teve a oportunidade de prestigiar a entrega de medalhas aos paratletas que conquistaram prêmios nos jogos em Brasília. Ele destacou o trabalho social e inclusivo realizado pela instituição, que desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e na valorização das habilidades das pessoas com deficiência.

Em suas visitas aos municípios do interior, o presidente da Assembleia tem procurado conhecer de perto e prestigiar o trabalho realizado por essas instituições. O deputado ressaltou a importância do reconhecimento desse trabalho pelo Poder Público em todas as esferas e pelas casas legislativas.

“O trabalho da Apae e da Pestalozzi é abrangente, uma vez que atende pessoas com deficiências e suas famílias, bem como a população em geral que deseja colaborar com o trabalho de excelência realizado pela instituição. O conjunto de servidores que prestam serviços nessas instituições é visto como um exemplo de amor e dedicação, que deve ser seguido por todos”, ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa.

Marcelo Santos expressou sua gratidão e reiterou seu compromisso em apoiar e contribuir para o sucesso contínuo desse trabalho social.

Durante a reinauguração da Apae de Vila Valério, um momento de grande importância para a cidade, Marcelo Santos anunciou a liberação de recursos que irão auxiliar no trabalho da associação. “A Apae, presidida pelo meu amigo Fernando Favoreto, em conjunto com a diretora Mari, realiza um trabalho notável, proporcionando atendimento e cuidado a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em todas as faixas etárias”.

Marcelo Santos expressou sua gratidão e reiterou seu compromisso em apoiar e contribuir para o sucesso contínuo desse trabalho social, ressaltando que, juntos, podem fazer a diferença.

Recentemente foi publicada no Diário Oficial a liberação de recursos para o custeio da Apae de Muniz Freire, uma importante conquista para a instituição que atende 117 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, desde jovens até idosos. Esse recurso permitirá a compra de materiais de consumo e o pagamento de serviços terceirizados, garantindo o pleno funcionamento da entidade.

O trabalho realizado por Marcelo Santos em parceria com a Apae e a Pestalozzi reflete a importância de uma sociedade solidária e inclusiva. Seu engajamento demonstra a necessidade de valorizar e apoiar as instituições sociais que têm um impacto positivo na vida das pessoas com deficiências, promovendo a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade.

por Nety Façanha (Assessora de Imprensa do deputado Marcelo Santos)

foto Bruno Fritz