Marquinhos e Edinho ED+ são confirmados como candidatos a prefeito e vice em Anchieta

today5 de agosto de 2024 remove_red_eye112

Na última sexta-feira (02), sob forte chuva, a convenção do PODEMOS, realizada no espaço Celém, em Anchieta, confirmou Marquinhos Assad (PODEMOS) como candidato a prefeito e Edinho ED+ (MDB) como candidato a vice-prefeito. Mesmo com as condições climáticas adversas, o evento atraiu um grande publico, especialmente das camadas mais humildes da população, conforme destacado por Edinho em seu discurso.

Marquinhos afirmou que Anchieta precisa urgentemente de uma maternidade e prometeu ampliar e melhorar projetos existentes. Ele destacou a importância do turismo, pesca, agricultura e apoio às empresas, além de realizar o sonho da rodoviária para fortalecer a infraestrutura turística. Marquinhos ressaltou sua experiência e compromisso com o povo, prometendo transformar a esperança em realidade ao lado do candidato a vice-prefeito, Edinho.

Edinho enfatizou a necessidade de uma mudança que priorize as pessoas: “O grupo do atual prefeito e sua chapa não têm cheiro de povo, são elitizados. Aqui, estamos com os humildes; lá, estão os ricos. O povo saberá diferenciar nosso projeto do deles.”

Edinho ainda criticou o candidato apoiado pelo prefeito por mentir e divulgar pesquisas falsas e prometeu combater mentiras com verdades. Ele destacou seu apoio a Marquinhos, que se comprometeu a ser o melhor prefeito de Anchieta. Edinho enfatizou sua experiência e confiança no pacto de trabalhar por dias melhores para a população da cidade.

Além das candidaturas majoritárias, a convenção também homologou os candidatos a vereador pela coligação formada por PODEMOS, MDB, PDT, Agir, DC, PMN e PMB.

Entre os presentes, destacaram-se os vereadores Renan Delfino (União Brasil), presidente da Câmara de Anchieta, representantes do deputado federal e presidente estadual do PODEMOS, Gilson Daniel, e do deputado estadual Hudson Leal (Republicano). O vice-governador e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, foi representado por Antônio Pelaes.

A advogada e empresária Renata Abreu, única mulher no Colégio de Líderes da Câmara Federal e presidente nacional do PODEMOS, participou online do evento. Ela se colocou à disposição para trazer recursos para o município e afirmou que Marquinhos pode contar com seu apoio, reforçando a confiança do partido na candidatura.

A vereadora Márcia Cypriano Assad (PODEMOS) criticou a situação da saúde em Anchieta, destacando a falta de ginecologistas e outros especialistas, e o caos nos serviços de saúde. Ela prometeu que Marquinhos reabrirá a maternidade, evitando que gestantes precisem sair da cidade para dar à luz. Em relação à educação, Márcia garantiu apoio aos professores na defesa de seus direitos e valorização.

fonte Fabiano Peixoto/Capixaba News