Matrículas abertas para crianças a partir de 4 anos em Guarapari

today14 de janeiro de 2025 remove_red_eye43

A partir desta terça-feira, 14 de janeiro de 2025, a Rede Municipal de Ensino de Guarapari dá início ao processo de matrícula para a Chamada Pública Escolar “C”, que visa cadastrar, convocar e alocar crianças a partir de 4 anos de idade que ainda não estão matriculadas nas escolas da cidade.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Jaciara Lyrio, a Chamada Pública é destinada a crianças que completaram 4 anos ou irão completar até o dia 31 de março de 2025. O objetivo é garantir o acesso à educação básica para todas as crianças que ainda não foram inseridas no sistema de ensino municipal.

O período para efetuar o cadastro vai de 14 a 17 de janeiro de 2025, e os responsáveis podem realizar o procedimento em qualquer escola da Rede Municipal de Ensino de Guarapari. A matrícula é essencial para que os alunos possam ingressar nas escolas municipais no início do ano letivo de 2025.

A Secretaria reforça a importância de que os pais ou responsáveis compareçam às escolas dentro do prazo estipulado, garantindo assim o direito à educação de qualidade para as crianças do município. A Secretaria de Educação de Guarapari ainda ressalta que as vagas são limitadas, e, portanto, é fundamental que o cadastro seja feito dentro do prazo estabelecido.

Serviço

O quê: Chamada Pública Escolar “C”

Quando: de 14 a 17 de janeiro de 2025

Onde: em qualquer escola da Rede Municipal de Ensino de Guarapari

Idade mínima: 4 anos completos ou a completar até 31/03/2025