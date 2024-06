MDB estadual realiza encontro com foco nas eleições municipais

today13 de junho de 2024 remove_red_eye61

O MDB estadual realiza neste sábado (15), das 8h30 às 12h30, na Matrix Hall, em Cariacica, encontro para tratar da necessidade das cidades e gestores estarem preparados para enfrentar as ocorrências climáticas, cada vez mais presentes no dia a dia, e as estratégias para as eleições municipais deste ano.

Visando sucesso no pleito, serão apresentadas capacitações sobre legislação eleitoral, comunicação e o papel das redes sociais. Participam do encontro o presidente do MDB estadual e vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, todos os integrantes da Executiva Estadual, filiados de todos os 77 diretórios municipais e seus dirigentes, prefeitos e vereadores com mandato e pré-candidatos. O anfitrião do evento será o prefeito emedebista de Cariacica, Euclério Sampaio.

“Tivemos recentemente duas ocorrências climáticas muito graves no Brasil. Aqui no ES 13 municípios foram atingidos com mais gravidade pelas chuvas e inundações, em especial Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá. A gente está vendo também os impactos devastadores no Rio Grande do Sul. Perda de vidas, abalo emocional e prejuízos incalculáveis. Não há como pensar o Brasil e o ES sem debater a questão climática. O tema é uma realidade, está presente e passa a ser pauta permanente no cotidiano da gestão pública”, destaca o presidente estadual Ricardo Ferraço.

MDB estadual

O MDB, um dos partidos mais tradicionais do país, passa por um momento de reestruturação no Espírito Santo. Atualmente, a sigla conta com 12 prefeitos filiados no estado, nos seguintes municípios: Alto Rio Novo (Luis Américo Borel), Baixo Guandu (Lastênio Cardoso), Cariacica (Euclério Sampaio), Colatina (Guerino Balestrassi), Ibatiba (Luciano Pingo), Irupi (Edimilson Meireles de Oliveira), Laranja da Terra (Josafa Storch), Mantenópolis (Hermínio Benjamin Hespanhol), Mucurici (Atanael Passos Wagmacker), Rio Bananal (Edmilson Santo Elisario), São Domingos do Norte (Ana Izabel M. de Oliveira) e Vargem Alta (Elieser Rabelo).

O partido tem ainda sete vice-prefeitos, nos municípios de Alto Rio Novo (Manuel Maforte Hote), Ibatiba (Creziane Moreno Coelho Neves), Irupi (Paulino Lourenço da Silva), Iúna (Claudio Deps Almeida), Laranja da Terra (Florisvaldo Kester), Santa Maria de Jetibá (Florentino Lauvares) e Viana (Fabio Luiz Dias) e 75 vereadores.