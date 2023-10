MDE e Santa Cruz vencem Campeonato Metropolitano de Beach Soccer série B

A principal competição de clubes de Beach Soccer do Espírito Santo já começou! A Série B do Campeonato Metropolitano classificou dois times em cada categoria para a fase final do torneio. No feminino, MDE e Guerreiras de Santa Cruz foram as finalistas e estão habilitadas para a série A. Já entre os homens, Santa Cruz e Arsenal chegam à próxima etapa.

Os jogos ocorreram nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 01 de outubro na Praia de Camburi, na Arena Fixa em frente ao bairro de Jardim Camburi.

FEMININO

Entre as mulheres, MDE, de Vitória, e Guerreiras de Santa Cruz, de Aracruz, fizeram a grande final. Invicta na fase de grupos, a equipe da capital venceu por 6 a 1, com gols de Jéssica (2x), Guga, Gessica, Sayuri e Mica. Já a ala Ana Clara descontou para o time do Norte.

A premiação individual ficou a seguinte:

Melhor Jogadora: Sayuri – MDE

Melhor Goleira: Fabi – MDE

Artilheira: Jéssica (com 5 gols) – MDE

MASCULINO

Na categoria masculina, a final foi disputada entre Arsenal de Viana, que venceu o Craques da Praia na semifinal, e Santa Cruz, que derrotou o Futuros Craques no jogo anterior.

A equipe de Vitória venceu os adversários vianenses em uma partida eletrizante, que contou com virada, gols no finalzinho do terceiro período e prorrogação. O placar final foi 07 a 05 para o Santa Cruz, com gols de Estevão (3x), Peterson (2x), Dyego, Paulo Vinícius. Para o Arsenal, Luiz Otávio (2x), Pezão, Xande e Vicente marcaram.

Premiação Individual:

Melhor Jogador: Estevão (Santa Cruz)

Melhor goleiro: Roger (Futuros Craques)

Artilheiro: Luiz Otávio (Arsenal) e Estevão (Santa Cruz) – 7 gols

