MEIs devem emitir Nota Fiscal pelo sistema nacional a partir desta sexta-feira (1)

today30 de agosto de 2023 remove_red_eye133

A partir desta sexta-feira (1), os Microempreendedores Individuais (MEIs) passam a emitir suas notas fiscais eletrônicas pelo Emissor Nacional (www.nfse.gov.br/EmissorNacional). Em Cachoeiro, são cerca de 15 mil MEIs que utilizarão o sistema.

Com isso, não será mais possível, para esta categoria, utilizar o sistema disponibilizado pela prefeitura de Cachoeiro. A medida é uma determinação federal e padroniza a emissão deste tipo de documento.

A mudança na emissão das notas foi determinada pela Resolução CGSN nº 169, de 27 de julho de 2022. Dentre as principais mudanças está a simplificação das obrigações acessórias; padronização da emissão de documento fiscal de serviços do MEI com validade nacional; dispensa de emissão de outro documento fiscal municipal relativo ao Imposto Sobre Serviço (ISS).

Novidades no emissor

A Receita Federal atualizou o emissor e, a partir de agora, o responsável legal de um CNPJ MEI pode realizar o login via integração com a plataforma GOV.BR e emitir as NFS-e. Além da plataforma na web, é possível emitir as notas por aplicativo de celular.