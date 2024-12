Mel Maia encerra as filmagens de “Medley” no Rio de Janeiro

today17 de dezembro de 2024 remove_red_eye40

Produzido pela Panorâmica, o filme promete encantar e emocionar o público

Após semanas de muito trabalho, chegam ao fim as filmagens de “Medley”. O longa-metragem inspirado no livro de Keka Reis foi dirigido por Ana Luiza Azevedo.

A produção da Panorâmica contou com um elenco muito talentoso, incluindo Mel Maia, André Ramiro, Mariana Lima, Leona Cavalli, Alana Cabral, Guthierry Soter, Pedro Manoel Nabuco e Valen Gaspar.

O longa teve a supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, que há 21 anos comandam a Panorâmica, que se destaca na criação e produção de conteúdos infantojuvenis, contando com mais de 60 séries e 14 filmes no portfólio.

“Este trabalho foi feito na maior paz. A equipe, o elenco, o roteiro, tudo se entrelaçou muito bem. Foi tudo maravilhoso do início ao fim e as gravações foram incríveis”, conta Mel Maia.

Na trama, a atriz dá vida a Lola, uma grande promessa da natação, que possui um vínculo conturbado com sua mãe e sofre de uma barreira emocional que a impede de nadar o estilo borboleta, um bloqueio ligado à falta de lembranças do seu pai, com quem não teve muito contato.

A jovem viaja para uma cidade pequena do interior e acaba se juntando à equipe local de natação. Nesse contexto, começa uma jornada de autodescoberta, enfrentando seus medos e vencendo os traumas do passado.

“A Lola me ensinou muita coisa. Me ensinou a ter mais dedicação, a encarar os medos e principalmente a lidar com os sentimentos mais difíceis”, diz a protagonista do filme.

A diretora Ana Luiza Azevedo destacou a atuação de Mel e sua habilidade de interpretação:

“Mel Maia atua desde criança e tem uma sensibilidade incrível. Ela tem uma qualidade rica para o cinema, dos talentos que falam pelo olhar. Ela é incrível e está sendo prazeroso ver como ela enxerga a sua personagem e como ela traduz o que está no papel”.

O premiado roteiro é assinado por Keka Reis que contou com a consultoria de Carolina Kotscho.

Em breve nos cinemas, “Medley” traz uma história de superação emocionante, que promete mexer com o público. Não percam!

Ficha Técnica:

Direção: Ana Luiza Azevedo

Produção e Supervisão Artística: Mara Lobão e Rodrigo Montenegro

Roteiro: Keka Reis

Consultoria de Roteiro: Carolina Kotscho

Produção Executiva: Vanessa Jardim

Line Producer: Leila Lobão

Direção de Elenco: Yolanda Rodrigues

Direção de Fotografia: Lílis Soares

Direção de Arte: Monica Palazzo

Figurino: Renata Russo

Produção: Panorâmica

Distribuição: Manequim Filmes

foto Nat Odenbreit