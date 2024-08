MGS abre novo processo seletivo no Espírito Santo

30 de agosto de 2024

Inscrições são para o cargo de Assistente Administrativo em 78 cidades do estado capixaba

A expansão da Minas Gerais Administração e Serviços S/A – MGS – já garantiu para o Espírito Santo mais de 1.800 oportunidades de empregos, com pouco mais de um ano de atuação no estado capixaba. Para seguir atendendo com eficiência e agilidade a empresa vai aumentar ainda mais o time por meio de novo Processo Seletivo Público Simplificado. O certame 16/2024 é para formação de cadastro de reserva para o cargo de Assistente Administrativo em 78 cidades do Espírito Santo.

Os salários chegam a R$ 1.913,82, além de benefícios como Vale-Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida em Grupo e outros benefícios caso estipulados em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, como Plano de Saúde e Odontológico.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, até o dia 23 de setembro de 2024, no site do IBFC – https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/468/ O valor da inscrição é de R$ 59,00.

Requisitos

Para participar, o candidato deve possuir o Ensino Médio completo, não é exigido experiência e ter conhecimento em pacote Office, entre outros.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 24 de novembro de 2024, nas cidades escolhidas conforme ANEXO I – QUADRO DE OCUPAÇÃO/VAGAS/CIDADE DE PROVA do edital.

Demais informações sobre o processo seletivo 16/24 estão descritas no edital disponível no site da MGS https://www.mgs.srv.br/processos-seletivos