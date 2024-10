Ministério Público Eleitoral requer cassação do prefeito eleito de Santa Maria de Jetibá

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria Eleitoral de Santa Maria de Jetibá, ajuizou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em face do prefeito e do vice-prefeito eleitos do município. A denúncia, ajuizada pelo Promotor Eleitoral Jefferson Valente Muniz, requer cassação dos registros de candidatura de ambos e já foi aceita pela Justiça.

O MPE requer, também, que o prefeito e o vice-prefeito eleitos fiquem inelegíveis por oito anos e que sejam realizadas novas eleições em Santa Maria de Jetibá. A AIJE sustenta que ambos cometeram abuso de poder econômico e uso indevido de veículos de comunicação durante as eleições.

Conforme os autos, uma pesquisa eleitoral falsa foi divulgada no dia das eleições, 6 de outubro, em grupos de WhatsApp. A pesquisa não estava registrada na Justiça Eleitoral.

Na fraude foi usado um vídeo com uma consulta de intenções de voto realizada na Grande Vitória, com dados da eleição em Santa Maria de Jetibá. Assim, para o MPE, a falsa consulta induziu os eleitores a acreditarem que o candidato estava liderando a disputa com ampla vantagem.

Para a Promotoria Eleitoral, esse fato influenciou o resultado da votação, resultando na vitória do prefeito eleito por uma diferença de apenas 63 votos para o segundo colocado.