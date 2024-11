Ministro Raul Araújo Filho debate desafios do processo eleitoral em palestra na ALES

today7 de novembro de 2024 remove_red_eye160

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) sediará, nesta sexta-feira (08), uma palestra com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Raul Araújo Filho, sobre os “Desafios para o Aprimoramento do Processo Eleitoral na Democracia Brasileira”. O encontro faz parte de uma série de debates promovidos pela Casa que buscam fortalecer o conhecimento técnico e político dos servidores e ampliar o entendimento sobre temas importantes para a gestão pública e a consolidação democrática do país.

O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, destacou a relevância de debates como esse para o corpo técnico e para os parlamentares capixabas. “O aprimoramento do processo eleitoral é essencial para garantir uma democracia robusta, transparente e justa. Este diálogo fortalece nosso compromisso com uma atuação pública cada vez mais qualificada e sintonizada com os avanços institucionais necessários”, contou Marcelo Santos.

A pauta ganha ainda mais relevância em um momento de renovação nas práticas de governança e no cenário eleitoral brasileiro. Durante a palestra, o ministro abordará temas como a segurança das urnas eletrônicas, transparência eleitoral, enfrentamento às fake news e fortalecimento das normas eleitorais, pontos essenciais para a construção de uma democracia sólida.

Na última segunda-feira, a Assembleia Legislativa também contou com a presença do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, que discutiu com os servidores e representantes do Legislativo a Nova Lei de Licitações, regulamentada recentemente e essencial para a modernização e eficiência das contratações públicas.

A palestra com o Ministro Raul Araújo Filho ocorre nesta sexta-feira (08), às 10 horas, no auditório Augusto Ruschi da Assembleia Legislativa, e é aberta aos servidores da Casa e ao público em geral.