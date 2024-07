Miss Universe Espírito Santo 2024 acontece dia 20 de julho

A grande final do Miss Universe Espírito Santo 2024 acontecerá dia 20 de julho, a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao aeroporto de Vitória.

Desde a década de 50 o tradicional concurso Miss Espírito Santo acontece no estado e anualmente leva uma representante capixaba para o Miss Brasil, que por sua vez elege a vencedora nacional para representar o país no Miss Universe.

A primeira mulher eleita Miss Universo Espírito Santo, em 1955, foi Joselina Cipriano, atualmente com 87 anos e representou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim na época.

Neste ano as cidades finalistas que vão concorrer o título de Miss Espírito Santo 2024 são: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Marataízes, Guarapari, Iúna, Ibatiba, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Rio Bananal, Jaguaré, Linhares, Serra, Anchieta, Vila Velha, Cariacica, Ibitirama, Mimoso do Sul, Alegre, Colatina e Sooretama.

“Queremos proporcionar um grande espetáculo neste ano, por isso escolhemos o Espaço Patrick Ribeiro pela facilidade, conforto e estrutura”, comenta Charles Souza, diretor do Miss ES.

“O espaço conta com estacionamento para as caranavas municipais, camarins confortáveis para as finalistas, fácil acesso a todos e uma estrutura elegante que combina com o propósito do concurso”, completa o coordenador.

O CONCURSO

O Miss Universo Espírito Santo acontece anualmente no estado e tem a missão de escolher a mulher que irá representar o estado no Miss Brasil, onde a vencedora vai direto para o palco internacional do Miss Universe.

O concurso é aberto para todas mulheres maiores de 18 anos e acima de 1,60 de altura e os critérios de avaliação são: comunicação, beleza, desenvoltura, simpatia e comportamento, um bom nível de inglês também é um diferencial.

Para que o corpo de jurados tenha todas as ferramentas para escolher a melhor representante capixaba, as finalistas participaram de atividades oficiais de fevereiro a junho e encerrarão as atividades no confinamento oficial no hotel Transamerica Fit Reta da Penha durante 5 dias, concluindo o ciclo com o evento de gala que irá escolher definitivamente a Miss Espírito Santo 2024 e promete ser um super espetáculo.

As atividades de pré-confinamento e o confinamento completo são registradas em episódios no formato Reality Show e exibidos no canal Vida de Miss no YouTube e todas as atividades das finalistas podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial @missuniverseespiritosanto. Durante o processo, as finalistas de cada município participam de experiências inesquecíveis e treinamentos de passarela, oratória, postura, propósito e estudam bastante sobre a história, cultura e beleza do Espírito Santo, além de defenderem o 5° ODS das metas da Organização das Nações Unidas, que trata do combate à desigualdade de gênero, colaborando com a agenda 2030 da ONU.

A grande final é composta por desfile de biquíni, gala e prova de oratória, além de apresentações artísticas e musicais que valorizam a cultura capixaba.

INSCRIÇÕES PARA O MISS ESPÍRITO SANTO 2025

As interessadas deverão ficar atentas, porque logo após a grande final estadual as cidades que possuem coordenações irão abrir as inscrições. Os contatos das coordenações municipais estão disponíveis no site oficial do Miss Espírito Santo, www.missespiritosanto.com.br

COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Para levar uma etapa oficial do Miss Universo para a sua cidade e garantir uma vaga anualmente no concurso estadual, basta entrar em contato com a equipe do Miss Espírito Santo pelo site www.missespiritosanto.com.br ou pelo WhatsApp (27) 9 99271290.