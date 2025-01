Moqueca Pop Verão: Festival agita Iriri no próximo sábado (25)

today20 de janeiro de 2025 remove_red_eye37

Para marcar o verão de 2025 com uma festa inesquecível, a Prefeitura de Anchieta, em parceria com o Governo do Estado, traz para Iriri o festival Moqueca Pop Verão, que reúne música, cultura e entretenimento. Será no sábado (25), a partir das 15 horas, na Praia da Areia Preta. A entrada é gratuita.

O Moqueca Pop Verão apresenta artistas que vão do pop ao samba, garantindo uma experiência única. Entre os destaques estão os shows de Macucos, Artsamba, SambaSoul, além de Gavi, Douglas Lopes, Dan Abranches, Ronnie Silveira e The Skeep.

Os intervalos serão comandados pelo DJ Johlow, de Anchieta. Vale lembrar que a programação está sujeita a alterações, por isso é recomendado acompanhar as redes sociais oficiais do evento para atualizações.

Além das apresentações musicais, o festival será um ponto de encontro para curtir o visual paradisíaco da praia, com feira criativa e cervejas artesanais.

Para mais informações sobre o festival, acompanhe o perfil oficial no Instagram: @moquecapopfestival e no site www.moquecapop.com, onde podem ser encontrados detalhes sobre a programação, novidades e tudo o que precisa para planejar sua ida ao festival.