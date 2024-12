Moradora de Nova Venécia ganha caminhão de prêmios e carro zero do Sicoob

O ano de 2025 vai começar de uma forma inesquecível para uma moradora da cidade de Nova Venécia, região norte do Espírito Santo. A cena que a maioria só conhece pela televisão, aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 13 de dezembro. Na ocasião, Edna Aparecida Novelli Inoch, contemplada pela promoção Poupança Premiada do Sicoob, recebeu um caminhão de prêmios e um carro zero km.

A entrega foi realizada na agência da cidade em clima de surpresa e emoção: Edna foi chamada até o local com a justificativa de que receberia uma Smart TV 50’ como prêmio. Após a entrega e um café da manhã, ela recebeu um cartão e descobriu o verdadeiro prêmio: um Renault Kwid zero km, acompanhado por um conjunto de itens para sua casa, incluindo geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, cama box com baú e colchão, um notebook e um smartphone.

“O Sicoob busca transformar vidas por meio de iniciativas como a Poupança Premiada Sicoob, que incentiva o planejamento financeiro e ainda oferece a chance de conquistar prêmios que realmente fazem a diferença”, destacou o diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair Giuriato.

A ganhadora é dona de uma pequena loja de aviamentos em Nova Venécia e ficou muito emocionada ao saber que tinha ganhado tantos prêmios: “Eu estou até agora sem acreditar. Quer dizer, estou acreditando porque está tudo aqui, mas foi uma surpresa muito grande. Quando me falaram da televisão, eu já fiquei emocionada, imagine um caminhão de prêmios e um carro?! Eu nunca tinha ganhado nada na vida, mas o Sicoob transformou a minha sorte”, celebrou.

O gerente da agência de Nova Venécia, Gilmar Paixão, participou da entrega e disse que o dia seria de festa na cidade: “Ficamos muito felizes por nossa poupadora ter sido contemplada com esse prêmio a nível de Brasil. O dia hoje vai ser todo de festa, comemorando com a Edna. E em 2025, a promoção continua. Aproveito para convidar todas as pessoas a conhecerem o Siccob e ser nosso cooperado”, convidou.

Detalhes da promoção

A Poupança Premiada do Sicoob somou R$ 455 milhões em prêmios nesta edição. A cada R$ 200 aplicados na poupança, o participante ganha um número da sorte para concorrer. Neste ano, a promoção distribuiu este ano 200 vale-compras de 50 mil pontos Coopera, equivalentes a R$ 1 mil, que podem ser usados para adquirir milhares de produtos e serviços com descontos exclusivos no site, além do grande sorteio final que premiou com o “Kit Casa Nova”.