Moradores de Iconha questionam promessa de campanha do prefeito Gedson Paulino

21 de janeiro de 2023

O prefeito Gedson Paulino prometeu em sua campanha o acolhimento, castração e penalização contra maus tratos a animais de rua

Pelo jeito, promessas feitas pelo prefeito Gedson Paulino durante sua campanha eleitoral ficaram mesmo só nas páginas de seu plano de governo.

O questionamento da população iconhense desta vez é sobre os animais de rua: acolhimento, castração e penalização contra maus tratos.

“Gostaria de saber como proceder pra conseguir com que a prefeitura cumpra com essa promessa, alguém sabe? O aumento de cachorro de rua está assustador, nos interiores a situação está crítica. Inúmeros pelas estradas. As únicas duas pessoas que fazem um trabalho voluntário estão sem nenhuma condição de continuar fazendo. Foi prometido, ouvi dizer que saiu uma verba pra secretaria de meio ambiente, haviam prometido que uma porcentagem dessa verba seria pra castração, mas cadê???”, um morador nos enviou.

Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu tem que honrar. Não é moral e nem ético iludir pessoas com promessas irreais. Fica a dica!