Moradores já podem pedir resgate e castração de cães e gatos na Serra

today13 de janeiro de 2022 remove_red_eye77

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vai dar início ao maior programa de cuidados gratuitos para cães e gatos. Tendo como frentes de atuação a castração e o resgate de animais feridos, o programa ARCA (Animais Resgatados, Cuidados e Acolhidos) foi lançado nesta quarta-feira (12).

Por meio do programa, a Prefeitura da Serra vai oferecer a castração de cães e gatos a moradores do município. A prioridade de atendimento será para tutores cadastrados no Cadúnico, ONGs de proteção a cães e gatos e protetores independentes e o serviço já pode ser solicitado.

Para ter acesso ao serviço, é preciso fazer agendamento via internet, pelo endereço programaarca.serra.es.gov.br, ou pelo telefone (27) 3291-2399. Após a realização do cadastro, será feita a seleção dos tutores, de acordo com os critérios de prioridade do programa e em seguida o encaminhamento para a clínica que irá realizar o tratamento.



Antes de levar os animais para a clínica, os tutores contemplados com a castração de seus animais deverão participar de uma palestra com a equipe da Semma, na qual serão abordados os conceitos da guarda responsável e dadas orientações sobre os cuidados necessários antes e após a cirurgia de castração.



Além da castração, será prestado atendimento a animais sem tutores que forem encontrados com ferimentos graves devido a atropelamentos ou outras formas de maus tratos. Este serviço poderá ser solicitado pelo WhatsApp, das 8 às 18 horas, por meio do número (27) 9 8166-0447 e, após resgatados e tratados dos ferimentos, os animais serão castrados e colocados para adoção.



Para o resgate, que vai funcionar de segunda a sexta, nos fins de semana e feriados, a orientação é que o solicitante envie fotos ou vídeos do animal, para avaliação do quadro, assim como a localização detalhada.



Nas duas situações, os cães ou gatos serão vermifugados, vacinados e receberão um microchip no qual estarão as informações do animal e dados relativos ao tutor. O uso do microchip vai ajudar na garantia do bem estar dos animais após receberem os cuidados do programa Arca, pois será possível identificar e responsabilizar os tutores caso os animais passem por situações de maus tratos ou abandono.



O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, pontuou que foi cumprido um compromisso com a população.



“Hoje cumprimos mais um compromisso firmado com os moradores da nossa cidade. Lançamos o Programa Arca (Animais Resgatados, Cuidados e Acolhidos), que que vai contemplar o atendimento aos animais de pequeno porte na atuação a castração e o resgate de animais feridos e abandonados”, disse.



Ainda de acordo com Vidigal, além da castração, será prestado também o atendimento aos animais sem tutores que forem encontrados com ferimentos graves devido a atropelamentos.



“Esse serviço é um marco na nossa gestão e já estamos trabalhando para tornar a Serra uma cidade referência neste serviço, que além de cuidar das pessoas também cuida bem dos animais”, concluiu.



O secretário de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano, Cláudio Denicoli, citou a importância das mudanças administrativas implementas pela gestão de Sérgio Vidigal para a criação do programa Arca.



“No ano de 2021, a secretaria de Desenvolvimento Urbano arrecadou mais que o dobro de 2019, antes da pandemia, com a otimização de processos, informatização, reduzimos em 95% a necessidade de munícipes irem à secretaria para resolver as demandas. Esta arrecadação reflete diretamente no bem-estar da população, com impactos frontais na geração de emprego e renda. Junto a essas mudanças, foi criado o Departamento de Bem-Estar Animal, em atendimento a uma demanda enorme da população”, destaca o secretário.



A Prefeitura está investindo R$ 2,4 milhões na iniciativa. Os serviços médicos e de recolhimento dos animais serão realizados por uma clínica terceirizada, localizada no bairro Belvedere, que também ficará responsável por abrigar os cães e gatos sem tutores até que eles sejam adotados.