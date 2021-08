Motorista de aplicativo é preso após manter mulher em cárcere privado em Vila Velha

today16 de agosto de 2021 remove_red_eye42

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia Antissequestro (DAS), prendeu, em cumprimento de mandado de prisão temporária, na última terça-feira (10), um motorista de aplicativo investigado por extorsão mediante sequestro. O caso ocorreu no dia 16 de junho, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A vítima, uma mulher de 59 anos, foi sequestrada e mantida em cárcere privado por mais de nove horas, logo após fazer as compras em um supermercado, na mesma localidade.



O suspeito de 35 anos foi preso na Ilha dos Bentos, em Vila Velha. Ele confessou o crime, mas negou as agressões.



O titular da Superintendência da Polícia Especializada (SPE), delegado José Lopes, explicou que o carro usado pelo suspeito está no nome do pai dele e que, após o crime, ele continuou a atuar como motorista de aplicativo. “Nós acreditamos que, com a prisão dele, outras vítimas podem aparecer”, disse o delegado.



O suspeito já tem passagens por embriaguez ao volante, furto e vários boletins por lesões corporais e ameaças contra suas irmãs. Ele foi encaminhado para o presídio, ficando à disposição da justiça.



As investigações, para identificar e prender a mulher que teve envolvimento no sequestro, continuam.



O crime

A vítima de 59 anos solicitou uma corrida por aplicativo para levar as suas compras para casa. Após colocar as compras no porta-malas a viagem começou e, em um certo momento, a passageira notou que as portas do carro estavam trancadas e que o trajeto não correspondia ao caminho para o seu destino.



A mulher, apavorada, mandou uma mensagem de áudio para a sua filha, pedindo socorro. Ela começou a ser agredida verbalmente pelo motorista.



Segundo as investigações, durante o trajeto o criminoso parou o veículo para que a comparsa entrasse. A dupla levou a senhora para um hotel, em Vila Velha. No quarto a senhora foi novamente agredida.



O motorista roubou o cartão de crédito da vítima e exigiu a senha. Enquanto a idosa era mantida presa no quarto pela comparsa, na rua, o homem fazia compras, totalizando R$ 6 mil de prejuízo para a vítima. A mulher foi mantida em cárcere por nove horas, e no dia seguinte, às 5 horas, ela foi abandonada no bairro Itapuã.