Mulheres empreendedoras expõem na Assembleia com apoio de Gandini

23 de agosto de 2024

Deputado articulou a 2ª edição da mostra, que será encerrada amanhã (23), na Galeria dos Presidentes

Amanhã (23), das 9 às 18h, será o último dia da exposição do projeto Vidas com Significado, que teve início na segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa, com o objetivo de abrir uma nova frente de trabalho para mulheres empreendedoras.

Estão expostos à venda, na Galeria dos Presidentes do Legislativo, óleos essenciais, sabonetes artesanais e chás, além de serviços como terapias integrativas. A entrada é gratuita.

O projeto surgiu em 2022 e visa elevar a autoestima de mulheres. Por meio de encontros e palestras que acontecem a cada dois meses, o Vidas com Significado aborda diversos assuntos, como saúde do corpo e da mente, educação financeira e organização.

De acordo com a idealizadora, Kátia Regina Glicério, a proposta foi feita a partir do sonho de ajudar as pessoas.

“É isso que nós queremos: mulheres poderosas, que trabalham e que investem. O Vidas quer mudar a história delas. Hoje já temos 50 pessoas participando. Eu sempre digo que nós não podemos ser mulheres de uma página só, que sempre contam a mesma história, não mudam, não avançam e não ousam”, declarou.

Ela também destaca o trabalho afetivo por trás das ações. “A gente trabalha muito a questão emocional, porque não adianta você empreender e fazer muitos cursos se não acreditar que é capaz de mudar a sua própria história”, disse.

A exposição também aconteceu no ano passado e contou com o intermédio do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que articulou a cessão do espaço na Casa Legislativa.

Gandini abriu espaço para exposição de mulheres empreendedoras na Assembleia Legislativa: “Precisamos dar voz”.

“Precisamos dar espaço, dar voz a essas mulheres que se dedicam tanto a melhorar a vida de outras. Eu me sinto honrado de poder ajudar e me coloco à disposição”, afirmou o parlamentar.

RELAXAMENTO

A exposição conta com produtos de beleza, roupas, chás e óleos essenciais. Além disso, há também uma amostra de massagem para relaxamento, com o massoterapeuta Luiz Alberto, do Capixaba Zen.

Segundo Kátia, o estande é apenas uma das frentes do movimento e é uma oportunidade para que elas divulguem os seus trabalhos. Mas, o foco principal é o encontro.

“Eu não trabalho sozinha, existem muitas mulheres comigo. Essa exposição é só a ponta. Todo o nosso trabalho se dá pelos encontros, onde podemos honrar essas mulheres e passar uma mensagem a elas. As palestras são abertas e para participar é só entrar em contato pelo nosso instagram @vidasignificado”, informou.

fotos Giulia Pin