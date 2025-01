Música e esporte agitam verão de Anchieta neste fim de semana

today10 de janeiro de 2025 remove_red_eye49

A música e o esporte começam a tomar conta do fim de semana em Anchieta já nesta sexta-feira (10), com apresentação musical na Praça do Imigrante, às 22 horas. Sábado de manhã, às 8h, é hora de esporte na encantadora Praia dos Namorados, em Iriri, com a travessia de natação.

A programação da noite de sexta-feira será na histórica Praça dos Imigrantes, onde, às 22 horas, Wavilla e banda sobem ao palco instalado no charmoso cantinho da cidade, às margens do Rio Benevente, onde há quiosques de bebidas e petiscos para ajudar a animar a noitada de verão. Programação cultural do fim de semana aqui.

A 4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri terá categorias masculina e feminina e dois percursos com distâncias diferentes: com três quilômetros (Km) e com 1,5 Km. A concentração será a partir de 7 horas. A largada para a distância de 1,5 Km será às 8h e a largada de 3 km está prevista para 9h ou assim que terminar a primeira prova. Confira os detalhes aqui.

No sábado (11) os shows começam às 21 horas, com apresentações simultâneas no Centro de Anchieta e na praia de Ubu. Domingo (12) é a vez da Praia do Coqueiro balançar no fim de tarde a partir das 16h. Confira as atrações de sábado e domingo aqui.

Na próxima semana, na terça-feira (14), começa a copa de beach soccer, na arena da Praia Central.

foto Marcos Nascimento