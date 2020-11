Na frente, Pazolini aparece com 58% em última pesquisa antes da eleição

A última pesquisa de intenção de voto realizada pela Futura aponta que o candidato à prefeitura de Vitória, Delegado Pazolini (Republicanos), está bem perto de se tornar o novo prefeito da capital. Na eleição que acontece neste domingo, 29, Pazolini aparece com 58% das intenções de votos válidos, contra 42% do adversário e ex-prefeito João Coser (PT). No levantamento que avalia os votos válidos, são descartadas as opções não sabe, não respondeu, indeciso, ninguém, brancos e nulos.

Na pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor, Pazolini aparece com 51,9% das intenções de voto. Coser tem 36,9%. Ninguém, branco e nulo aparece com 6,6%. Não sabe, não respondeu e indecisos são 4,5%.

No levantamento espontâneo, em que o eleitor responde o nome que lhe vem à cabeça, sem ter os candidatos apresentados, mais uma vez o candidato do Republicanos aparece em vantagem. Delegado Pazolini tem 47,8%. Em seguida está João Coser com 35%. Não sabe, não respondeu e indeciso tem 9,2%. Ninguém, branco e nulo tem 8%.

Os pesquisadores também perguntaram ao eleitor: “Você diria que essa sua decisão de voto é definitiva ou ainda poderá mudar até o dia da eleição?” Como resposta, 92,7% disseram que a decisão de voto é definitiva. Apenas 6,6% disseram que poderão mudar o voto até o dia da eleição. 0,6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa contemplou 600 entrevistas com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas no dia 27 de novembro de 2020, face a face com o eleitor, respeitando as determinações sanitárias das autoridades de saúde. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 02155/2020.

