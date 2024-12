Nariz entupido? Saiba como resolver este incômodo

Você convive com o nariz entupido e não sabe mais o que fazer? O nariz entupido de forma contínua pode ser sinal de doenças crônicas, como rinite, sinusite e, até mesmo, ser indício da presença de tumores. A causa, de forma geral, varia entre as pessoas, sendo que a faixa etária costuma ser um dos fatores para detectar a origem do incômodo.

“Em crianças, as principais causas são ocasionadas por rinites, adenoide aumentada ou alguns tumores. Já em adultos, o principal desencadeante é o desvio de septo, além das sinusites e rinites”, afirma o doutor Diego Pizzamiglio, otorrinolaringologista.

Para o especialista, o primeiro passo para tratar o nariz entupido é consultar um especialista para detectar a causa. “É muito comum receber pacientes no pronto atendimento com nariz entupido devido a chamada rinite medicamentosa, ou seja, por uso excessivo de descongestionantes nasais”, conta Pizzamiglio.

O uso de descongestionantes nasais deve ter acompanhamento médico. Eles viciam, podem causar sangramento nasal, arritmia cardíaca, aumentar a pressão arterial, entre outros problemas.

Para desentupir o nariz sem medicamentos e de forma natural, existem algumas opções. De acordo com o otorrinolaringologista Paulo Mendes Junior, com alguns movimentos na face é possível aliviar momentaneamente os sintomas.

“Coloque um dedo entre os supercílios, desça até o meio do nariz e faça movimentos de fora para dentro, respirando profundamente. Outra dica e colocar os dedos na asa do nariz, região na bochecha ao lado das narinas, pressionando com os polegares e respirando ao mesmo tempo”, detalha Mendes Junior. “Os movimentos ampliam a respiração e contribuem para acabar com o mal estar, diminuindo a vascularização”, completa o especialista.