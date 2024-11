Natal Azul: Mutirão de Negociação e Feirão de Empregos em Vila Velha

Entre os dias 18 e 22 de novembro, o Boulevard Shopping Vila Velha receberá o evento “Natal Azul”, voltado para tratar da saúde financeira da população canela-verde. Promovido pela Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o mutirão promoverá acordos para o pagamento de dívidas e orientação financeira, além de um feirão de empregos.



Durante o mutirão, os atendimentos também incluirão renegociação de dívidas junto ao Nossocrédito e ao Simples Nacional, e parcelamento de débitos de MEIs.



Participam do evento instituições financeiras e de serviços como EDP, Banestes, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, BMG, Banco do Brasil, Crefisa, Vivo, Claro, CDL Vila Velha, Procon Estadual e Comissão de Direito do Consumidor da OAB Vila Velha.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, enfatiza a importância desta iniciativa: “O objetivo é ofertarmos oportunidade para que as pessoas em situação de inadimplência possam renegociar suas dívidas; para que empreendedores interessados em investir em seus negócios possam ter acesso a linhas especiais de microcrédito e para que trabalhadores desempregados tenham a chance de conseguir uma nova colocação no mercado. Queremos que todos passem o Natal no azul, sem nenhuma pendência e com melhores perspectivas profissionais”, afirmou.



O superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha, destaca que o evento também busca reforçar noções de educação financeira e permitir que os consumidores de Vila Velha retomem o equilíbrio de suas contas. “É importante que os consumidores não apenas realizem uma renegociação de dívida, mas busquem conhecimento para ter organização e controle financeiro para reduzir as possibilidades de uma volta ao endividamento”.



O espaço disponibilizado no Boulevard Shopping está sendo cuidadosamente preparado e contará com auditório e salas amplas para garantir um atendimento organizado e seguro ao público. Para participar, é preciso apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovantes relacionados às dívidas e currículos para quem tem interesse em se cadastrar para as vagas de emprego do Sine de Vila Velha. O atendimento será por ordem de chegada.



Serviço

Natal Azul – Mutirão de Negociação, Orientação Financeira e Feirão de Empregos

Data: 18, 19, 21 e 22 de novembro

Horário: de 09h às 16h

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Acesso D

Documentos necessários: RG, CPF, documentos relacionados a dívidas e currículo para vagas de emprego