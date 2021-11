Nesta terça (09) começa o mutirão de negociação de dívidas em Guarapari

O Procon de Guarapari, órgão vinculado à Procuradoria Geral do Município, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), realiza a partir desta terça-feira (09), a 3ª Edição do Mutirão de Negociação de Dívidas de Guarapari.

O mutirão acontecerá na Faculdade Pitágoras, até sexta-feira (12), de 09h às 16h. O mutirão conta com a participação de 18 empresas. O objetivo é oferecer a oportunidade para que o morador de Guarapari limpe o seu nome e restabeleça o crédito.



As empresas participantes poderão conceder descontos em juros e multas de até 100%. A expectativa é de distribuir aproximadamente 400 senhas diárias, a partir das 09h. As dívidas a serem negociadas deverão ter no mínimo 90 dias de atraso.

As dívidas deverão ser negociadas pelo titular, não podendo ser por meio de procurador. É preciso levar os documentos necessários para negociação. Para participar é preciso estar de máscara e seguir todas as medidas sanitárias contra a Covid-19.

“A equipe do Procon Municipal tem atendido consumidores que devido às suas dívidas, não estão conseguindo manter o mínimo necessário para suas despesas básicas, portanto, o mutirão é de suma importância no momento”, disse o supervisor do Procon, Ewerton Maximino.

Mais informações

(27) 3262-5149 / (27) 3261-5513 / (27) 3361-4929

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Manoel Lino Bandeira, 523, Muquiçaba, Guarapari.