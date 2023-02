Neste carnaval, que tal curtir as belezas de Itapemirim?

14 de fevereiro de 2023

Uma ótima dica é o monumento natural Frade e a Freira

Considerado um cartão postal do Espírito Santo, a Unidade de Conservação “Frade e a Freira” foi criada por ser um marco paisagístico e histórico do Estado. Declarada como Patrimônio Natural Cultural, o Monumento Natural apresenta um conjunto granítico de 683 metros de altitude com uma silhueta que lembra o perfil de um frade e uma freira. Desde 2003, Itapemirim criou através da lei nº. 1821 “Parque Natural Municipal da Pedra do Frade e da Freira”.

A visitação é gratuita e o local é muito procurado para a contemplação da natureza e prática de escalada esportiva. É possível chegar, com muita facilidade, ao mirante natural em elevação rochosa, do alto do “ombro” do Frade, através da estrada de terra, que pode ser acessada pela BR-101, e em seguida passando por uma pequena trilha de 300 metros entre a vegetação nativa.

Embora o local seja aberto ao público para visitação, é proibido qualquer atividade no Parque Natural Municipal da Pedra do Frade e da Freira, que causem prejuízos ambientais.

Curiosidade

Em 1860, Dom Pedro II em visita ao Espírito Santo, desenhou um esboço da rocha.