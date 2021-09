Trailer | No Ritmo do Coração chega aos cinemas no próximo dia 23

Filme estreia no mês mundial da visibilidade da comunidade surda, o setembro azul

O próximo lançamento da Diamond Films é a comédia dramática NO RITMO DO CORAÇÃO (“CODA”), que estreia com exclusividade nos cinemas em 23 de setembro. O filme repleto de emoção, humor e música, escrito e dirigido por Siân Heder, estará disponível a partir da mesma data no Moviereading, app para dispositivos móveis iOS e Android, que garante a acessibilidade do conteúdo para todos.

Confira o trailer adaptado

NO RITMO DO CORAÇÃO venceu os principais prêmios do Festival de Sundance deste ano e acumula sucesso com o público e a crítica internacional, alcançando índices de 96% e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, respectivamente. O filme aborda a relação da jovem Ruby Rossi com a família e os seus sonhos. Ruby (Emília Jones) é a única pessoa que não é surda em sua família e, por isso, assumiu o importante papel de intérprete dos pais e do irmão mais velho. Ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da adolescência e os dilemas da família, Ruby descobre seu grande talento para cantar. Com a mentoria do professor de música Bernardo Villalobos (Eugênio Derbez), decidido a ajudá-la a alcançar seu verdadeiro potencial e treinando-a para uma importante audição na universidade de música Berklee, em Boston, Ruby se vê dividida entre seguir o amor pela música e o medo de precisar abandonar os pais.

O elenco de NO RITMO DO CORAÇÃO – composto por Emília Jones, Troy Kotsur, Eugênio Derbez, Daniel Durant, Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth e a vencedora do Oscar® Marlee Matlin – é parte ouvinte e parte surdo. Com distribuição da Diamond Films no Brasil, NO RITMO DO CORAÇÃO é baseado no premiado filme francês “La Famille Bélier”. O título original CODA vem da sigla da organização internacional ‘Children of Deaf Adults’, e o nome também é usado no Brasil para se referir às pessoas que são ouvintes e têm pais surdos.