Norma Ayub participa de confraternização de fim de ano em lares de idosos de Cachoeiro

today14 de dezembro de 2024 remove_red_eye78

A futura primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, Norma Ayub, visitou três lares de idosos da cidade para promover uma confraternização de fim de ano.

Com sua forte atuação na área social, Norma esteve acompanhada de alguns colaboradores, proporcionando momentos de alegria, descontração e muito carinho aos idosos dos lares Nina Arueira, Adelson Rabello e João XXIII.

Durante as visitas, os idosos tiveram a oportunidade de desfrutar de atividades recreativas e de lazer, com direito à presença do Papai Noel, que fez questão de entregar lembranças como forma de gratidão e reconhecimento por tudo que esses idosos representaram e ainda representam para a sociedade.

Em seu discurso, Norma Ayub destacou a importância de manter um vínculo forte com as instituições que cuidam dos idosos e reafirmou seu compromisso com os lares de idosos em Cachoeiro.

“É um prazer imenso poder trazer um pouco de alegria para essas pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade. Como futura primeira-dama, e também como secretária de Desenvolvimento Social, posso garantir que a nossa gestão será sempre parceira dos lares de idosos. A partir de janeiro de 2025, com o apoio do prefeito Theodorico Ferraço, continuaremos a trabalhar para oferecer um cuidado digno e com muito respeito a nossos idosos”, afirmou.

O evento foi um gesto de carinho e de reconhecimento, reforçando o compromisso de todos os envolvidos em fazer de Cachoeiro uma cidade cada vez mais inclusiva e solidária com a população idosa.