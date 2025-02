Norma Ayub propõe otimização de recursos para ação social sem prejudicar serviços

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Cachoeiro de Itapemirim está adotando uma postura cuidadosa e estratégica para o ano de 2025. A secretária Norma Ayub Alves, acompanhada de sua equipe, discutiu recentemente o Relatório Gerencial de Gestão da SEMDES, que estabelece as previsões orçamentárias e medidas para reduzir despesas, sem afetar a qualidade dos serviços prestados à população.

O documento aponta ações que visam otimizar os recursos, reduzir custos operacionais e minimizar a necessidade de suplementação orçamentária, sem comprometer a prestação de serviços essenciais. As propostas incluem a revisão de contratos e licitações, a priorização de programas e a busca por parcerias com ONGs e empresas do setor privado, além da captação de recursos externos. Outra ação importante será o monitoramento contínuo das despesas, com indicadores de desempenho e auditorias internas periódicas.

A secretária Norma Ayub destacou a importância de equilibrar as contas públicas, reforçando o compromisso com a gestão responsável e a excelência nos serviços oferecidos.

“A austeridade nas contas públicas é um compromisso que assumimos com nossa população. Em nossa administração, prezamos pela serenidade nas decisões financeiras, sempre visando a otimização dos recursos sem que isso afete a qualidade dos serviços prestados à população. A prioridade da nossa gestão continua sendo a preservação e a melhoria dos serviços para aqueles que mais precisam”, afirmou.

As medidas estão alinhadas ao Plano Plurianual (PPA) da gestão municipal e ao planejamento estratégico da administração de Cachoeiro de Itapemirim, que busca garantir que os recursos sejam empregados de forma eficiente, sem prejudicar a qualidade dos serviços essenciais, como os voltados à assistência social. A abordagem adotada pela SEMDES reflete a seriedade da nova administração em manter a transparência e a eficiência no uso do dinheiro público.