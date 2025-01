Norovírus: sintomas e prevenção de infecção por vírus que causou surto na Baixada Santista

today10 de janeiro de 2025 remove_red_eye89

A transmissão do norovírus é feita principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados, afirma o Pós PhD em neurociências e licenciado em biologia, Dr. Fabiano de Abreu Agrela

O Instituto Adolfo Lutz (IAL), referência em análises laboratoriais no estado de São Paulo, confirmou na quarta-feira (8) a presença de norovírus em amostras fecais humanas da Baixada Santista.

Esse vírus já é bastante conhecido por causar surtos de doenças gastrointestinais, especialmente em locais com grande aglomeração de pessoas, o que explica o grande aumento de casos registrados no litoral paulista.

O que é o norovírus?

O norovírus é um agente infeccioso que provoca gastroenterite, causando sintomas intensos como vômitos, diarreia e dores abdominais. Ele se espalha facilmente, especialmente em locais lotados, como praias no verão, onde o contato entre pessoas aumenta e ambientes como água e alimentos compartilhados favorecem a contaminação.

Nos Estados Unidos, o norovírus é a principal causa de doenças alimentares, sendo responsável por 58% das infecções desse tipo, segundo o CDC.

A infecção pode ocorrer várias vezes ao longo da vida devido à variedade de tipos do vírus, como os genogrupos 1 e 2 identificados na Baixada Santista. Além disso, a imunidade adquirida após a infecção por um tipo não protege contra outros.

Os sintomas

De acordo com o Pós PhD em neurociências e licenciado em biologia, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, os primeiros sintomas se manifestam poucos dias após a infecção.

“Os sintomas do norovírus costumam ser mais fortes nos primeiros 2 ou 3 dias, mas geralmente passam em até uma semana. Nos dois primeiros dias, é comum ter várias idas ao banheiro com diarreia líquida, o que pode causar desidratação, além de náuseas e vômitos”, explica.

Sintomas mais comuns:

– Sensação de enjoo (náusea)

– Fezes líquidas (diarreia)

– Vômitos

– Temperatura alta (febre)

– Dor de cabeça

– Dores nos membros (braços e pernas)

Como é feito o tratamento?

O norovírus, como outras diarreias virais, geralmente se resolve sozinho, com recuperação completa na maioria dos casos. Porém, idosos e bebês são mais vulneráveis devido ao risco de desidratação causada por diarreia e vômitos.

“O mais importante nesses casos é descansar e manter a hidratação, a recuperação costuma ocorrer em 1 a 3 dias. Não há medicamentos específicos para tratar o vírus, o tratamento é baseado no acompanhamento e controle de sintomas”, explica Dr. Fabiano.

O norovírus no sistema nervoso

De acordo com Dr. Fabiano, a infecção pelo vírus também pode causar efeitos no sistema nervoso do paciente.

“A contaminação pelo vírus, por afetar diretamente o sistema gastrointestinal, também gera efeitos para o sistema nervoso, pois essa inflamação causa irritabilidade e estresse, mexendo com a homeopatia do cérebro”.

“Esse impacto pode provocar mudanças no humor, dificuldades para se concentrar e até aumentar a ansiedade, mostrando como o intestino e o cérebro estão conectados”, explica.

Dicas para prevenir a virose por norovírus:

– Lave as mãos com frequência, especialmente antes de manusear alimentos e após usar o banheiro ou trocar fraldas;

– Higienize alimentos crus, como frutas e vegetais;

– Consuma água filtrada, mineral ou fervida;

– Verifique a validade e o armazenamento adequado dos alimentos;

– Feche a tampa do vaso ao dar descarga para evitar contaminação pelo ar;

– Use máscaras ao trocar fraldas de bebês com diarreia;

– Evite aglomerações em praias durante a alta temporada.

por Dr. Fabiano de Abreu Agrela (Helder Couto)