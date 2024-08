Nova Estratégia de Saúde da Família em construção em Anchieta

today26 de agosto de 2024 remove_red_eye54

As obras para construção da nova Estratégia de Saúde da Família (ESF), em Anchieta, que atenderá os moradores de Nova Anchieta e Planalto, estão bem adiantadas, com cerca de 40% da obra executada, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O investimento tem apoio do Governo do Estado e a previsão de ficar pronta é em abril de 2025.

Conforme a Secretaria de Saúde, a unidade será ampla, moderna e acessível com 1.200m2. Haverá consultórios médicos e odontológicos, salas de fisioterapia, imunização, curativo e outros espaços para atender a população da região.

Anchieta foi um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10.

O valor do investimento é de R$ 3.505.048,05. A empresa executora é a Mafra Ltda, que tem 540 dias para entregar a obra.